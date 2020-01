La bella principessa è pronta per cadere nel sonno incantato, ma il principe azzurro sta prendendo tempo prima di correre al suo capezzale. Si potrebbe riassumere così la situazione di Paul Pogba al Manchester United, che come riporta Tuttosport, non vede l'ora di lasciare l'Inghilterra per tornare in Italia, destinazione Juventus. Il sogno del francese, infatti, resta quello di rivivere i suoi anni migliori e, a 26 compiuti, questa scelta sarà decisiva per la sua carriera: la Juventus, con Cristiano Ronaldo, rappresenterebbe la meta perfetta. Eppure, Paratici nicchia, ostenta quasi distacco: dietro però, non ci sono ragioni tecniche, quanto piuttosto economiche.



Il prezzo di Pogba, infatti, resta alto malgrado i mal di pancia. E prima di sborsare almeno 100 milioni di cartellino più, almeno ancora, 13 milioni di euro a stagione di stipendio, la dirigenza bianconera deve far quadrare i conti. Il monte ingaggi della Juve è il terzo in Europa dopo Barcellona e Real Madrid, a fronte però di un fatturato minore; così, i tempi per le grandi manovre si dilatano, complice l'attenzione, ma complice anche il periodo. Gennaio non è mese di follie e Pogba rappresenterebbe un colpo alla Ronaldo: meglio in estate, a temperature più gradevoli, anche per il bilancio.