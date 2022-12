Le prime pagine dei giornali in edicola oggi, martedì 13 dicembre:- Pogba non corre ancora. L'allarme continua, Allegri rischia di non avere Paul alla ripresa. Il francese é in ritardo rispetto ai programmi e il rientro si allontana. Ma oggi Max aspetta Vlahovic e Kostic.- Juve intrigo Capitale. Le mire della Lazio per Luca Pellegrini (ora all'Eintracht) riscaldano la pista Sergej Milinkovic-Savic per la Juventus, in pressing su Rick Karsdorp e Chris Smalling della Roma. E in estate Nicolò Zaniolo...- Juve, quella carta di CR7 che vale come un assegno in bianco.