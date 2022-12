Il Polpo, infatti, potrà essere direttamente dagli spalti del Lusail Stadium in Qatar, al fianco del presidente Macron. Dopo l'articolo de L'Equipe, in cui si raccontava di Bayern e Juventus che avrebbero vietato a Lucas Hernandez e a Paul Pogba di raggiungere il presidente Macron, sono arrivate forti smentite da Torino. Così, dopo essere stato uno dei trascinatori nel 2018 ma non solo, Pogba ora potrà essere presente e vicino alla squadra.. E' desideroso di stare al fianco dei compagni di persona, magari potrà ripetere loro un discorso pre partita come nel 2018. Una toccata e fuga, con il suo jet privato, che gli permetterebbe di avere più ampio spazio di manovra per il ritorno, sottolinea Repubblica.