Paul Pogba è il grande sogno della Juventus. Pallino di Paratici, prima della pandemia i bianconeri stavano lavorando per riportarlo in bianconero. Ora, il sogno rischia di diventare proibito a certe cifre, che però, secondo quanto riportato As, non stanno frenando il Real Madrid. I Blancos infatti sono pronti a mettere sul piatto circa 60 milioni di euro per convincere il Manchester United a lasciarlo partire. Ma la sensazione è che non basteranno per spostare il francese.