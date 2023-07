E adesso? Paulpuò lasciare davvero la Juventus. Il centrocampista francese è sbarcato venerdì sera in Arabia Saudita: nulla di clamoroso, il weekend era libero. Con il suo jet è ripartito da Torino per andare a vedere cosa c'è dietro la faraonica proposta arrivata sul piatto di Rafaela Pimenta. Ebbene: ha toccato con mano una situazione che potrebbe quantomeno stuzzicarlo.Sul conto di Pogba c’è l’interessamento, chiaro, dell’Al-Ittihad. Secondo quanto riportato da fonti locali, il centrocampista francese ha visitato le strutture del club allenato da Nuno Espirito Santo. Resta da capire la volontà del diretto interessato, che potrebbe vacillare davanti alla proposta di 100 milioni spalmati in tre anni. Fino a questo momento, nei suoi pensieri, c'è sempre stata la Juventus. E solo la Juventus.