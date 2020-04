1









Tra i nomi che ritornano, nel mercato della Juventus, sicuramente Sergej Milinkovic-Savic rappresenta uno dei più frequenti. Il forte centrocampista serbo della Lazio, come riporta Calciomercato.com, piace molto a Fabio Paratici, che non ha ancora perso la speranza di portarlo da Roma a Torino. Infatti, se Paul Pogba resta il sogno numero uno, Sandro Tonali e Gaetano Castrovilli le promesse per il futuro, ecco che Milinkovic si piazza come prima vera alternativa al francese, qualora lo United facesse muro o qualche altra pretendente superasse la concorrenza della Juve.



La trattativa però, resta complicata. Perché, a prescindere dall'emergenza coronavirus che, certamente, avrà ripercussioni anche sui valori dei calciatori, il prezzo di Milinkovic resta sempre alto, oltreché lo stesso: infatti, bisogna sfondare il muro dei 100 milioni fissato da Lotito. Uno scoglio difficile da oltrepassare, anche perché i biancocelesti non sembrano intenzionati a fare sconti con eventuali contropartite tecniche: vale, quindi, il diktat della scorsa estate, quando il serbo è rimasto alla Lazio, in assenza di offerte adeguate al valore fissato. Un monito che vale per la Juventus, ma anche per Inter e Psg, due delle squadre potenzialmente interessate al giocatore: per i nerazzurri, però, resta un sogno defilato, visto che da Appiano ancora non si è mosso nulla in questa direzione.