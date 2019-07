Si complica il ritorno di Paul Pogba alla Juventus. L'addio del centrocampista francese al Manchester United sembra ormai scritto, ma i Red Devils non si muovono dalla richiesta di 150 milioni di euro e i bianconeri, al momento impegnati nella chiusura dell'affare Matthjis de Ligt, non possono permettersi un simile esborso. Dalla Spagna, poi, arrivano pessime notizie per il club bianconero: secondo quanto riportato da El Chiringuito, infatti, Pogba può firmare con il Real già la prossima settimana. Nonostante la sua voglia di tornare a vestire la maglia bianconera, l'affare con i Blancos è già in stato avanzato, per soddisfare la richiesta di Zinedine Zidane in vista della prossima stagione.



OFFERTA E CLAUSOLA - L'offerta per convincere lo United è pazzesca: 80 milioni di euro e i cartellini di Toni Kroos e Gareth Bale, accostati anche alla Juventus sul mercato. Nel caso in cui l'affare non dovesse chiudersi, la Juventus resta in corsa, ma con un dettaglio che aiuta lo United a mantenere altissima la propria richiesta: il contratto di Pogba è in scadenza il 30 giugno del 2021, ma il centrocampista francese ha acconsentito all'inserimento di una clausola di rinnovo automatico e unilaterale da parte dei Red Devils per un'ulteriore stagione. I bianconeri, insomma, devono sperare che la maxi-offerta del Real non sia confermata e che Pogba spinga ulteriormente per tornare a Torino.