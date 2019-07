Il sogno di mercato della Juventus, una volta concluso l'affare per Matthijs de Ligt con l'Ajax, sarà sempre e soltanto il ritorno di Paul Pogba. La situazione con il Manchester United è rimasta la stessa: almeno 150 milioni di euro sul piatto per il cartellino del forte centrocampista francese. Per arrivare a una simile cifra, c'è soltanto un'opzione di fronte a Fabio Paratici: chiudere almeno una cessione eccellente, che porti 100 milioni nelle casse bianconere. In caso contrario, l'assalto a Pogba non arriverà.