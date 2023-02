Ancora in gruppo. Ancora lui. E ancora al centro di tutti i discorsi in casa Juventus:, ma quando torna? "Pogba non è disponibile - ha raccontato Allegri in conferenza -. Questa mattina si è allenato con la squadra, ma è ancora indietro. Va valutato giorno per giorno e speriamo di averlo il prima possibile". Magari tra 20 giorni, ipotesi accennata annunciando il perdurare dell’assenza del francese alla vigilia di Juventus-Fiorentina per correggere un’iniziale e troppo ottimistico "magari tra una settimana", racconta Tuttosport.In realtà, come ricorda TS, non è possibile stilare una tabella di rientro precisa. "I 20 giorni indicati da Allegri (ma come ipotesi e non come “prognosi”) lo proietterebbero tra i convocati per Roma-Juventus del 5 marzo", ma vederlo sul campo ieri può far sperare, se tutto procederà bene, nella possibilità che anticipi un po’ i tempi, magari al derby del 28 febbraio. Non sembra possibile invece un recupero per il ritorno con il Nantes del 28 febbraio.