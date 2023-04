L'ingresso in campo al minuto 83 a sancire la fine del calvario. Già, così possiamo definirlo quello di Paul. Partito lo scorso agosto nella tournée americana della, in mezzo un intervento chirurgico, i 35 minuti complessivi giocati contro il Torino e Roma divisi in 22 e 13. Prima una panchina contro il Monza. Poirimediato calciando le punizioni in rifinitura che l'ha tenuto ancora una volta lontano dai campi da gioco. Ora, siamo al 14 aprile e Paul è rientrato.La fine, di un calvario durato otto mesi potrebbe essere sancita dalla gara contro lodi ieri sera. Tra le mura amiche dello Stadium e quel numero 10 stampato sulla schiena. L'ingresso tra il boato del tifo di casa. Pochi istanti dopo unin chiusura al volo decisivo, un colpo non facile che però non ha minimamente fatto scomporre il centrocampista francese. Quella chiusura però è stata molto importante, sia perché non ha permesso allo Sporting di calciare in porta, ma soprattutto perchè è un colpo didi quelli che i tifosi tanto ricordano e hanno sognato in questi lunghi otto mesi.