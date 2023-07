Rivedersi. Tornare a respirare l'aria dell'ambizione. E averne, di quest'ultima, per ripartire più forte. Paulha scelto di tornare subito a Torino, molto prima degli altri: tra una settimana comincerà la nuova stagione della Juventus. Quella del francese ha avuto oggi il suo start, con tanto di bagno di folla.Come va visto? Beh, è naturalmente un gesto forte. Pogba avrebbe potuto scegliere di continuare ad allenarsi a Miami, dov'è stato seguito da professionisti e dove ha caricato la parte di recupero fisico dopo giorni di stacco. Ha lavorato, e tanto. E ora vuole recuperare il tempo perduto, come e quanto sia possibile lo dirà soltanto il prosieguo della prima parte di stagione. Di certo, Pogba vuole partecipare attivamente alla tournée americana. Magari senza intoppi.E' stato il primo a rientrare, e i tifosi lo sapevano. Non solo per le anticipazioni della stampa, anche dai messaggi social scritti e fatti filtrare dal Polpo. Che alla decina di tifosi raccolti all'esterno della Continassa ha donato autografi e selfie, in attesa delle gocate. Domani? Stesso copione. Ancora in solitaria. Una settimana in più per rimettere subito il motore al giusto ritmo. E scacciare, magari, quelle voci che lo vogliono più lontano.