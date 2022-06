Il racconto, contenuto in Pogmentary, della prima rottura di Pogba con il Manchester di Ferguson: L'ADDIO - "Avevo 18 anni. Ero giovane, avevo appena lasciato l'Academy, l'obiettivo era giocare nello United", dice Paul. Raiola racconta: "Tutti possono imparare a giocare a calcio e lavorare duro. Ma è la tua mentalità che fa la differenza. Il talento è il suo angelo, ma la mentalità è la sicurezza. Il talento deve essere gestito, curato. Quando ci siamo incontrati era un giocatore delle giovanili dello United, per il rinnovo". "Era pronto per la grande occasione, questa era la discussione in corso", interviene Rafaela Pimenta. "In quel momento - continua Raiola - ero davanti a Ferguson, che rispetto, un pezzo enorme di questo club, ma prima bisogna rispettare per avere lo stesso trattamento indietro". "Fu un disastro", ricorda Rafaela Pimenta. "Ferguson pensava che stessimo esagerando sul valore di Paul, avrebbe dovuto essere felice di firmare. La rottura non fu sui soldi: fu su niente rispetto, niente apprezzamento, niente fiducia", chiosa Mino Raiola. E Pogba commenta: "Ero scioccato. Abbiamo detto: "Ok, Paul andiamo allora". Abbiamo preso le nostre cose e siamo andati via. Non so se fosse mai successo qualcosa di simile a Ferguson. E sono andato alla Juve. Sono partito, ma l'amore ancora c'era".