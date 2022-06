Da Pogmentary, il racconto dell'arrivo di Cristiano Ronaldo al Manchester United:



RONALDO - "I leoni stanno con i leoni, le tigri con le tigri. Quando uno come Ronaldo entra nella sfera di Paul è sempre un bene. E' la scelta migliore", parola di Mino Raiola. E Pogba spiega così l'arrivo di CR7: "La prima cosa che ho pensato è stata, come ti alleni con un Pallone d'Oro? E' una bella sfida vedere come si allena, cosa fa, la sua vita".