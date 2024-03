"Corre voce che dopo aver deciso di dribblare il patteggiamento, il team di Pogba non nutrisse grandi speranze di successo nel processo romano celebratosi mercoledì, convinto invece di trovare sorte ben differente al Tribunale arbitrale internazionale dello sport di Losanna", quanto riportato da Tuttosport in merito alla squalifica del centrocampista della Juventus per quattro anni. "In teoria si punta almeno a dimezzare la durata della pena che, a quel punto, non significherebbe carriera definitivamente conclusa per la mezzala transalpina che a metà mese compirà 31 anni. Il Polpo adesso dovrà impiegare e occupare al meglio il tempo che lo separa dal nuovo processo elvetico e poi eventualmente dalla data del suo possibile rientro in campo. Tempo che gli servirà, ad esempio, per capire chi era davvero suo amico e chi invece lo frequentava solo poiché Vip e quindi glamour."