Una situazione non facile quella che sta vivendo Paul Pogba. Un retroscena nel giorno del derby tra Juve e Torino, andato in scena una settimana fa, lo dimostra. "In piazza San Carlo - scrive Gazzetta.it - un ragazzo con la 10 della Juventus addosso a un certo punto viene attratto da una jeep nera: dentro c’è Paul Pogba, occhiali trasparenti (non sappiamo se per necessità o per moda) e sguardo perso nel vuoto. Il ragazzo - si legge - gli chiede timidamente un selfie, quasi si vergogna, lui fa cenno di avvicinarsi. Si mette in posa senza dire una parola, disponibile e impassibile. Il tempo della foto, poi il suo autista-accompagnatore lo porta via. Nel frattempo intorno alla jeep si è radunata una piccola folla. Qualcuno gli urla: "Dai Paul, tieni duro, non mollare". Dentro quella macchina c’è l’immagine sbiadita di un campione, il volto della rassegnazione e di un anno e mezzo da dimenticare."