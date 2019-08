Come riporta Il Corriere dello Sport, il futuro di Paul Pogba resta in bilico tra la permanenza al Manchester United e la corte, sempre più serrata, del Real Madrid. Deluso da un precampionato al di sotto delle aspettative ed ancora sotto shock per i numerosi infortuni occorsi ai giocatori della rosa, Zinedine Zidane vuole fortemente l’acquisto del centrocampista francese classe 1993. La trattativa per portare il campione del mondo in Spagna si dovrebbe intensificare nelle prossime ore. In tutto questo la Juve attende. Concentrata sul mercato in uscita, con la trattativa per lo scambio Dybala-Lukaku che sta vivendo la fase più calda, la società attende l’evolversi della situazione e sta alla finestra. I Red Devils chiedono almeno 160 milioni di euro per privarsi di Paul Pogba. Una cifra talmente alta che merita un’attenta analisi.