Negli ultimi giorni si è parlato di un arretramento da parte del Real Madrid per Paul Pogba. Secondo quanto riporta Calciomercato.com, i blancos non sono assolutamente usciti di scena per la corsa al francese del Manchester United. Anche la Juventus ci pensa, con Pogba che rappresenta il sogno per la prossima sessione di mercato, ma sarà comunque una trattativa complicata. Per questioni di prezzo, con lo United che non vuole fare sconti, ma anche per la presenza di una rivale ingombrante come il Real Madrid.