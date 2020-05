7









Paul Pogba ha deciso di andare via dal Manchester United nel momento più complicato per il calcio e non solo. Eppure, qualcosa si muove. Come racconta Tuttosport, la caccia al centrocampista registra quotidianamente novità. La prima: dalla Spagna, ieri hanno raccontato che il Real si è praticamente defilato. I motivi? Ingaggio troppo alto, necessità di cedere, mancanza di liquidità tale da impedire pure i sogni. SI FA AVANTI LA JUVE - Problemi che resistono anche per la Juventus. Alla Continassa si continua a sperare, ma ogni giorno resiste lo scontro con Ed Woodward, vicepresidente esecutivo del Manchester United: continua a chiedere 100 milioni e nessuna contropartita. Piace Rabiot, come sostiene La Gazzetta dello Sport, con il francese che ha preso contatti anche con Carlo Ancelotti e il suo Everton. Per la Rosea, la frenesia di Paul potrebbe addirittura portare a uno scambio diretto tra Rabiot e Pogba. Sarebbe una vittoria per entrambi: a oggi, infatti, il 6 dei Red Devils è sul bilancio a soli 25 milioni, mentre Adrien è arrivato a parametro zero nella scorsa stagione. Un'occasione irripetibile, per certi versi.