Secondo quanto riferito dalla stampa spagnola il Real Madrid avrebbe un piano B se non dovesse andare in porto l'assalto, già previsto per la prossima estate, a Paul Pogba, stella del Manchester United. La pista secondaria per i Blancos porta a Fabian Ruiz, centrocampista tutto qualità del Napoli, che in questa stagione sta faticando ma il cui valore resta indubbio. I partenopei lo valutano circa 70 milioni di euro. Pogba è seguito anche dalla Juve, che vorrebbe riportarlo a Torino la prossima estate, con Ramsey possibile contropartita nell'affare con lo United.