Il futuro di Paul Pogba si deciderà nelle prossime ore. Alle ore 18.00 (le 17.00 in Inghilterra) chiuderà il mercato della Premier League e, per quell’ora, molti giochi saranno fatti. Il Real Madrid vuole regalare il colpo da novanta (l’ennesimo di quest’estate) a Zinedine Zidane. Il nome è sulla bocca di tutti da mesi: si tratta di Paul Pogba. L’operazione è difficilissima per due ragioni, una di carattere economico e l’altra di carattere tecnico: servono 150 milioni di euro in cash per far muovere Pogba da Manchester. Non un euro di meno. La somma è altissima, anche per il Real Madrid che non ha certo lesinato spese in questa finestra di mercato. Oltre ai soldi, però, i Red Devils hanno la necessità di trovare un sostituto. Difficile, difficilissimo imbastire una trattativa per un giocatore di alto profilo (non tutti possono sostituire Pogba) in così poche ore. Nel frattempo la Juve, comprese le difficoltà oggettive di un ritorno del Polpo, ha fatto un passo indietro. Ancora poche ore e l’affaire Pogba sarà svelato. Per il francese le possibilità di rimanere (controvoglia) a Manchester sono alte, molto alte.