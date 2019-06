Dopo Eden Hazard, il Real Madrid progetta un altro grande colpo di mercato. I Blancos sondano il terreno per Paul Pogba, progettando un clamoroso scambio con il Manchester United: il francese finirebbe a Madrid, mentre Gareth Bale farebbe rientro in Premier League, sei anni dopo il suo addio al Tottenham. Ma a centrocampo c’è un altro grande sogno: Christian Eriksen. Il danese è tentato da una nuova esperienza dopo il ciclo con gli Spurs. Il Real tiene viva anche questa pista. Tuttavia, difficilmente ci sarà un doppio colpo a centrocampo. Dunque uno tra i due obiettivi dovrà essere abbandonato. La Juventus resta sullo sfondo, pronta ad approfittare delle incertezze dei Blancos per fiondarsi su Pogba, il vero pallino dei bianconeri.