Basta poco per far scaturire l'ottimismo, per riaccendere l'amore tra i tifosi dellae Paul. L'ultima storia postata su Instagram dal centrocampista francese ha scatenato i tifosi bianconeri. Nello specifico, Pogba ha messo un video dell'arrivo a Torino - dove la Francia giocherà la semifinale di Nations League contro il Belgio - accompagnato da una faccina con i cuori. A conferma delle parole di Raiola, su quanto il capoluogo piemontese gli sia rimasto nel cuore.