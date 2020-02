La Juve continua a seguire Paul Pogba per rinforzare il centrocampo in vista della prossima stagione. Secondo quanto riferito dal Mail on Sunday, il Manchester United sarebbe pronto a chiedere circa 105 milioni di euro per lasciar andare il centrocampista francese. Per evitare l'ingente spesa, i bianconeri starebbero pensando di proporre allo United alcune contropartite tecniche, come Ramsey o Rabiot, le cui cessioni porterebbero anche a bilancio discrete plusvalenze. La Juve è alla ricerca di un centrocampista che porti qualità ad un reparto fisico ma ancora poco qualitativo rispetto al resto della rosa.