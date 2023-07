Più libero da compiti difensivi, meno centrocampista e forse più trequartista, per valorizzarne al meglio le qualità da rifinitore e verosimilmente non gravarlo troppo dal punto di vista atletico almeno fino a quando non saranno arrivate risposte soddisfacenti sulla propria condizione. Questo secondo calciomercato.com sarà la nuova vita calcistica di Pogba alla Juve. Il francese tornerà domani ad allenarsi per provare a dimenticare l'ultima stagione.