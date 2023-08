Un cuoricino e un pallone. Paulposta due emoticon sui social per avvicinarsi al via della stagione del rilancio. Oggi, nella conferenza stampa di vigilia dell’esordio in casa dell’Udinese, Allegri chiarirà quali sono gli orizzonti per il suo ritorno almeno tra i convocati. Intanto il francese si allena e manda segnali confortanti: l’auspicio alla Continassa è che la fine del tunnel sia davvero vicina. Lo riporta il Corriere dello Sport.