Duranteè stato vittima di razzismo.ha voluto mandare un messaggio sui social a sostegno del giocatore brasiliano: "Non è la prima volta, non sarà nemmeno l'ultima. Ma non dobbiamo mai più lasciarlo passare. Abbiamo così tanti esempi e penso che oggi siamo tutti d'accordo sul fatto che nulla è cambiato da allora. Banane, versi di animali, cori contro di noi? È una malattia mentale e penso che siamo tutti d'accordo sul fatto che né la pubblicità né gli slogan cambieranno queste persone. Se ho imparato una cosa quest'anno, è che quando qualcuno ha il cuore nero, niente e nessuno può cambiarlo.