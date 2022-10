V happy to be on the green again! #ForzaJuve pic.twitter.com/fNv33MK9yj — Paul Pogba (@paulpogba) October 18, 2022

"Molto felice di essere tornato in campo di nuovo". Con un messaggio così,ha 'annunciato' anche attraverso i suoi social il rientro in gruppo. Quattro foto significative, per il francese. La prima è un sorriso largo, come di tutta la squadra al momento del suo ingresso in campo; la seconda è un passaggio perfetto nella porticina d'allenamento. Terza e quarta sono con Danilo, tra i più importanti senatori del gruppo bianconero. Nell'ultima immagine i due si abbracciano, in maniera affettuosa e sincera. Scalda il cuore.