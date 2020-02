Il botta e risposta a distanza tra Mino Raiola e Ole Gunnar Solskjaer sulla ‘proprietà’ di Pogba non ha fatto altro che alimentare le voci di mercato e un suo possibile ritorno a Torino. Il Manchester United sa della volontà del giocatore di andarsene e non avrebbe intenzione di trattenerlo con la forza, anzi. Secondo il Daily Mail, i Red Devils sarebbero disposti a vendere il centrocampista francese a prezzo di saldo, addirittura a 60 milioni di euro. La Juventus è alla finestra, pronta ad affondare il colpo per riabbracciare Pogba. Resta in seconda fila il Real Madrid.