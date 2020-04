Il Manchester United ha già la testa al dopo Pogba. Nonostante l’opzione di rinnovo da parte del club, il centrocampista francese è fortemente ambito da Real Madrid e la Juventus, con il club bianconero forte dei buoni rapporti con il suo agente Mino Raiola. Per questo i Red Devils pensano a chi potrà prendere l’eredità del classe ’93. Stando a quanto riporta il Daily Star, parte del tesoretto rimediato dalla cessione di Pogba potrà essere investito per Jack Grealish, trequartista dell’Aston Villa che ha stupito per qualità e doti realizzative in questa stagione.