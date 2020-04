Il Daily Mirror riporta una notizia di mercato che fa ben sperare la Juventus. Secondo quanto riporta il tabloid britannico, il Manchester United avrebbe pianificato il mercato estivo: vendere Paul Pogba al miglior offerente e sostituirlo con un centrocampista che ne colga l’eredità. Il nome in pole in casa Red Devils è Sergej Milinkovic-Savic, centrocampista della Lazio già inseguito in passato. Il club inglese avrebbe avviato i contatti sia con il giocatore che con i biancocelesti, in modo tale da battere la concorrenza in cui è presente anche la Juve, che comunque ha le idee chiare: Pogba resta la prima scelta.