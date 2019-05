Paul Pogba rischia di rimanere un sogno per Zinedine Zidane, che l’ha inserito da tempo in cima alla lista degli obiettivi per il suo Real Madrid. Secondo Don Balón, infatti, gli oltre 150 milioni di euro chiesti dal Manchester United per liberare il centrocampista francese hanno gelato Florentino Pérez, che si è visto respingere fin qui ogni offerta. In questo scenario si inserisce l’affondo per Christian Eriksen del Tottenham, destinato ad approdare al Santiago Bernabéu: il danese del Tottenham rappresenta un affare più “fattibile” di Pogba per il Real. Nel frattempo, il “Polpo” resta fra i desideri della Juventus, che non lo ha mai perso di vista.