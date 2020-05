Pjanic-Arthur è lo scambio che sta tendendo banco in casa Juventus, e sta distogliendo l’attenzione dal grande obiettivo a centrocampo, Paul Pogba. Stando a quanto riporta Sky Sport Uk, il Manchester United avrebbe fissato il prezzo del suo cartellino: serviranno 65 milioni di sterline per strapparlo dall’Old Trafford. Inoltre, i Red Devils non hanno intenzione di accettare contropartite tecniche nell’affare. Solo cash, Juventus e Real Madrid sono avvisate. Servirà dunque un grande sforzo economico, sia per il trasferimento sia per il suo ingaggio (ora guadagna 14 milioni all’anno), per materializzare il Pogback.