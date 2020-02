Secondo quanto riferito da Tuttosport il Manchester United per lasciare partire Paul Pogba, che piace alla Juve e al Real Madrid, vorrebbe registrare una corposa plusvalenza. Il francese è arrivato ad Old Trafford nel 2016 per 110 milioni di euro. Oggi il suo agente, Mino Raiola, ha così risposto a Talksport a Solskjaer: “Solskjaer ha detto che è di proprietà del Manchester United e il mio problema principale è proprio questo. Paul è un impiegato del club, non è di proprietà dello United. E l'essere un impiegato non significa che io non possa avere un'opinione o dire ciò che penso".