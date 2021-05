Se non ora, quando? Ecco: se lo stanno chiedendo i dirigenti della Juventus, che mai come stavolta hanno un'opportunità ghiotta di riportare parte della 'vecchia' Juve a Torino. Paul Pogba potrebbe essere il grande, grandissimo colpo dei bianconeri quest'estate. Con Mino Raiola c'è stato un incontro importante a Montecarlo: presente Pavel Nedved, ex assistito del super procuratore e oggi uomo a tutto campo dei bianconeri. Si è parlato di Donnarumma, certo. Ma anche del Polpo.



LA SITUAZIONE - Secondo quanto riportato dal Daily Star, le richieste di Raiola sono importantissime: 500mila sterline a settimana per il suo cliente per il nuovo accordo con lo United. Che no, non ha intenzione di accontentarlo. E che probabilmente cercherà di venderlo, data l'imminente scadenza (2022) del contratto del francese. Real, PSG e Juve sono pronte a cogliere l'occasione. Il futuro potrebbe decidersi già questa settimana. E se Ronaldo è tentato dal percorso inverso, ecco che l'ipotesi scambio non sembra poi così un miraggio.