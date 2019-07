di Mattia Pintus

Il calciomercato ​è roba per cuori forti e pazienti. Paul Pogba ne sa qualcosa, visto il turbinio di voci che lo riguardano da che sono partite le trattative. Eppure, dopo quasi due mesi di colpi di scena e fuochi d'artificio, si sono mossi in tanti, meno che il francese. Un aereo, a dir del vero, lo ha pure preso: destinazione Australia, con i suoi compagni di squadra, per il ritiro del Manchester United.



DESTINO - Le sorti di Pogba però, non dipendono esclusivamente da lui. Per questo esistono i procuratori o, forse meglio, per questo esiste Mino Raiola. Il manager campano, oggi a Torino per le visite mediche di un altro suo assistito, Matthijs de Ligt, ha rilasciato a Il Bianconero alcune dichiarazioni che aprono e chiudono tutte le porte: "Vivo alla giornata" ha detto Raiola, lasciando intendere che, sottotraccia, ci sono dei canali aperti per riportare Pogba alla Juventus. O, al Real Madrid, questo purtroppo, resta ancora un mistero. "Oggi qui, domani, chissà", per dirla, come sempre, alla Raiola. VALUTAZIONI - I conti però, ci insegna il proverbio, non si possono fare senza l'oste. A mettersi il grembiule per fare gli onori di casa, ​è toccato a Ole Gunnar Solskjaer, tecnico del Manchester United. Perch​é, fino a fine mercato, se si vuole prendere Pogba non si può non sedersi a tavolino con i Red Devils. Così, mentre la società ha fissato il prezzo a cifre da capogiro - 150 milioni di euro - l'allenatore si ​è esposto in più occasioni per tutelare la centralità di Pogba. Da una parte, ha fatto parlare il campo (titolare nelle amichevoli, anche oggi con il Leeds), dall'altra, ha speso sempre parole dolci verso il suo perno del centrocampo. "Vincere lo convincerà" ha detto il tecnico, forte del fatto che nulla come un trofeo possa conquistare un giocatore così ambizioso. Solo il tempo, ora, potrà dare risposte.