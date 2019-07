Un Pogba, a Madrid, è già arrivato. Si tratta del fratello Mathias, che ha raggiunto il CD Manchego, squadra vicina alla capitale spagnola. E il fratello Paul? Mathias non ha dubbi: "Per mio fratello voglio sempre il meglio. E se Paul pensa che il Real Madrid è la miglior squadra per lui, verrà qui. Sono a Madrid per lui? No, sono qui perchè Mathias Pogba voleva venire. Il calcio che si gioca qui è il migliore del mondo. Qui si gioca con il pallone. È il calcio che piace a tutti noi. Tanto a me, quanto a mio fratello. Zidane? È un maestro del calcio. Un idolo di infanzia e un uomo importante per la Francia. È buono che sia qui e ha iniziato benissimo la sua carriera. È un esempio per i calciatori".