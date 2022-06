Come racconta Gazzetta, il cuore di Pogba è rimasto a Torino, dove ha vissuto i suoi momenti più felici legati al calcio, dove si è sentito a casa, amato e coccolato, al centro del progetto e dell’attenzione di tutti, società e tifosi. E a Torino lo aspettano ormai da giorni per riannodare il filo col passato e farlo ritornare a sorridere e a divertirsi. Pogba ha scelto la Juventus e la Juventus vuole il Polpo per riempire quel vuoto incolmabile lasciato in mezzo al campo dopo il suo addio. Non ci sono ostacoli.