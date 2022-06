Paul Pogba non sarà un giocatore del Manchester United nella prossima stagione. Il centrocampista francese è pronto a firmare per la Juventus. Questo, il comunicato dei Red Devils apparso sul sito ufficiale.



IL COMUNICATO - "Il club può annunciare che Paul Pogba lascerà il Manchester United a fine giugno, alla scadenza del suo contratto.



Il francese ha avuto un lungo rapporto con lo United, essendo entrato a far parte dell'Accademia del club da Le Havre all'età di soli 16 anni.



Pogba ha fatto rapidamente carriera, impressionando prima nell'Under 18 e poi passando rapidamente alle riserve.



Ha attirato l'attenzione per la prima volta quando ha fatto parte della squadra di Youth Cup che ha ottenuto il 10° successo senza precedenti del club nel 2011, giocando in entrambe le fasi della finale di quell'anno contro lo Sheffield United.



La stagione successiva ha esordito in prima squadra sotto la guida di Sir Alex Ferguson, nella vittoria per 3-0 in Coppa di Lega contro il Leeds United.



Ma nell'estate del 2012, a causa della forte concorrenza per un posto all'Old Trafford, Pogba si è unito ai giganti italiani della Juventus.



In breve tempo è diventato un successo in Piemonte, aiutando la Vecchia Signora a vincere quattro titoli consecutivi di Serie A e un paio di Coppe Italia.



Nel 2016, tuttavia, ha preso l'emozionante decisione di tornare all'Old Trafford, nel tentativo di continuare la nascente carriera nello United che aveva iniziato in quella stagione di svolta del 2011/12.



È stato immediatamente inserito nel cuore del nuovo centrocampo di José Mourinho e la sua prima campagna di ritorno in M16 è stata un grande successo.



Dopo un esordio sublime contro il Southampton, in cui ha stupito il pubblico con la sua maestria a tutto tondo a centrocampo, Pogba è stato protagonista di due finali di coppa che hanno portato i Reds a vincere l'argento.



Prima è stato protagonista della finale di Coppa di Lega del 2017 contro il Southampton, vinta per 3-2 grazie alla drammatica vittoria finale di Zlatan Ibrahimovic. Lo svedese ha segnato due volte e, al termine della partita, Mourinho ha definito Zlatan e Paul i giocatori più importanti dello United.



Pochi mesi dopo, lo United si è presentato alla finale di UEFA Europa League a Solna, Stoccolma, ed è stato Pogba ad aprire le marcature contro l'Ajax, dando il via a una toccante vittoria per 2-0, pochi giorni dopo il tragico attentato alla Manchester Arena.



La successiva stagione 2017/18 ha portato un promettente secondo posto e probabilmente la prestazione più ammirata di Paul in maglia rossa, nel caotico e memorabile derby di Manchester dell'aprile 2018.



I rivali del City si presentarono all'Etihad consapevoli che una vittoria avrebbe consegnato loro il titolo, mentre lo United fu costretto a stare a guardare i festeggiamenti che sarebbero inevitabilmente seguiti.



All'intervallo ci siamo ritrovati sotto per 2-0, con i Blues che dilagavano. Sembrava imminente un secondo tempo tormentato, ma Pogba ha segnato due volte in rapida successione per pareggiare i conti e zittire il pubblico del City. Chris Smalling ha presto portato lo United in vantaggio, completando una delle più straordinarie inversioni di tendenza nella storia del derby.



L'estate successiva la Francia si aggiudica la Coppa del Mondo, dove Pogba è determinante nel guidare i Bleus alla vittoria per 4-2 sulla Croazia nella finale di Mosca ed è una presenza costante durante tutto il torneo.



Spinto da quell'apice di carriera, la stagione successiva, il 2018/19, si rivela la più prolifica della carriera di Pogba allo United, con 16 gol in 47 presenze. Ma i cambi di gestione, con la partenza di Mourinho e la sua sostituzione con Ole Gunnar Solskjaer, hanno portato a un periodo di instabilità per la squadra.



I problemi di infortuni hanno portato a sole 22 presenze in tutte le competizioni nel 2019/20, anche se lo United ha lottato per un incoraggiante terzo posto sotto Solskjaer.



La traiettoria ascendente della squadra è proseguita nel 2020/21, quando due memorabili gol di Pogba - a Turf Moor e a Craven Cottage - hanno spinto lo United in cima alla classifica nel gennaio 2021.



Paul è stato determinante anche in Europa. Entrato nell'intervallo del secondo turno degli ottavi di finale di Europa League contro il Milan, ha realizzato un sublime gol in solitaria a San Siro, portando lo United in vantaggio per 2-1 e regalando il momento decisivo della partita.



Va di nuovo a segno nella semifinale contro la Roma, ma non riesce a evitare che i Reds subiscano una dolorosa sconfitta ai calci di rigore (11-10) contro il Villarreal nella finale di Danzica.



L'ultima stagione di Pogba al club è iniziata in modo estremamente promettente, con ben quattro assist nella sconfitta del Leeds United all'esordio, ma altri problemi di infortuni hanno fatto deragliare le sue ambizioni.



Il francese ha collezionato solo 27 presenze sotto Solskjaer e il sostituto del norvegese, il manager ad interim Ralf Rangnick, e l'ultima delle sue 233 partite con lo United si è conclusa al 10° minuto di una sconfitta ad Anfield nell'aprile 2022, con Pogba costretto a lasciare il campo a causa di un'altra sfortunata botta.



Si tratta di una fine poco emozionante per una carriera allo United che ha regalato tanti momenti di gloria, tanti bei gol, assist e giocate di bravura.



Ma per un ragazzo che si è unito all'Academy a 16 anni e che ha collezionato più di 200 presenze nello United e ha vinto la Youth Cup, oltre a due importanti titoli d'argento - per non parlare della Coppa del Mondo a livello internazionale - è qualcosa che va applaudito e celebrato.



Tutti i dipendenti del club si congratulano con Paul per il successo della sua carriera e lo ringraziano per il suo contributo al Manchester United.



Gli auguriamo il meglio per le prossime tappe di un percorso straordinario".