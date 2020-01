Il 2020 è appena iniziato ma per Paul Pogba è già un anno da dimenticare. Il centrocampista francese era rimasto fuori negli ultimi due match dei Red Devils contro Arsenal e Burnley dopo essere rientrato per alcuni spezzoni di gara in seguito ad un infortunio. Entra ed esce dall'infermeria, insomma, è quello che sembrava un caso in piena regola è stato spiegato dal tecnico dello United Solskjaer che ha annunciato un'operazione imminente per l'ex centrocampista e obiettivo di mercato della Juventus: “Gli esami confermano che quello alla caviglia di Pogba non è un problema grave, ma dobbiamo affrontarlo e risolverlo. Si opererà non appena possibile e starà fuori circa un mese. Per noi è un grosso problema perché in questo momento non posso contare nemmeno su McTominay”.