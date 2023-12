A distanza di 17 mesi, è evidente che il ritorno di. Con ladi unapesante che incombe sul giocatore, la Juventus potrebbe cercare un qualche conforto nel potenziale risparmio futuro, soprattutto se dovesse optare per la risoluzione del contratto quadriennale siglato nell'estate del 2022. Lo stipendio di Pogba è già stato congelato a causa della sospensione per doping, ma in precedenza, il "Pogback" ha rappresentato una spesa notevole per la Juventus, specie in rapporto ai benefici ottenuti. I numeri parlano chiaro.. Non ha giocato neanche un minuto nell'ultima edizione della Champions League e ha avuto una sola presenza da titolare in Serie A, contro la Cremonese, interrotta per infortunio dopo soli 24 minuti. In pratica, la Juventus ha speso quasi 60.000 euro lordi per ogni minuto in campo di Pogba tra la scorsa e l'attuale stagione, limitandosi solo all'ingaggio e senza considerare gli oneri iniziali al momento del suo arrivo alla Continassa.Inoltre, Pogba non ha contribuito con gol, eccezion fatta per uno annullato a Empoli nella sua ultima apparizione in maglia bianconera. Sin dall'inizio, la Juventus ha dovuto fare i conti con i problemi fisici del giocatore. Pogba si è infortunato al menisco esterno del ginocchio destro durante la tournée negli Stati Uniti, appena un mese dopo il suo ritorno alla Juventus. Nonostante la società avesse proposto un intervento chirurgico immediato, il giocatore ha optato per terapie conservative, con esiti insoddisfacenti. Questo ha comportato un intervento chirurgico a settembre, con la conseguente perdita di 40 giorni di gioco e l'addio alla partecipazione alla Coppa del Mondo. I guai fisici di Pogba sono proseguiti con infortuni muscolari e pause più o meno brevi, che si presentavano ogni volta che sembrava che il giocatore stesse finalmente recuperando. A complicare ulteriormente la situazione, è emerso il caso coinvolgente il fratello Mathias, con il sequestro di Paul da parte di un gruppo armato nel marzo 2022, seguito da accuse pubbliche e denunce reciproche tra i due fratelli.