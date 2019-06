Paul Pogba ha già manifestato (pubblicamente) il desiderio di lasciare il Manchester United, ma ad Old Trafford faranno un ultimo tentativo per convincerlo a restare anche la prossima stagione. Come scrive il Daily Mail, i Red Devils sono pronti a mettere sul piatto una maxi-offerta di rinnovo al nazionale francese, corteggiato da Juventus e Real Madrid. La proposta sarebbe pari a 500.000 sterline a settimana (30 milioni all'anno), cioè il doppio di quanto guadagna con l'attuale contratto. Lo United farà di tutto per blindare Pogba, ma la decisione del "Polpo" sembra definitiva: lo sanno anche Juve e Real.