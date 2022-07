Le parole di Paulai canali ufficiali della– “Come diciamo in inglese Home sweet home. Mi sento bene, dai primi giorni, un’atmosfera che non posso spiegare, sono molto felice e impaziente di iniziare a giocare con la Juve, che è la mia squadra”- “Ho detto sì per ritrovare gioia di giocare, ho parlato con il mister e i miei ex compagni, Claudio, Patrice, Cuadrado, Paulo che era qua. Ero sempre in contatto con la Juve, poi ho parlato con Pavel e il presidente, il mio cuore ha scelto. Mi sono sentito molto bene con la decisione e poi sono venuto”– “Tutto per me, la Juve mi ha dato l’opportunità di essere Pogba, questa squadra è tutto, voglio ridare questa gioia, questo rispetto, voglio anche portare trofei a questa maglia, merita solo questo, vincere ed essere primi”– “Ho ripreso il numero 10 che avevo lasciato all’amico mio, Paulo. Contento di ritrovarlo”– “Ragazzi, it’s time! Sono tornato, sono molto contento e felice, sarà più felice quando riportiamo lo scudetto a casa e speriamo anche altri trofei. Fino alla fine sempre, siamo insieme”.