Una casa in collina, sulle orme di Cristiano Ronaldo. Paul Pogba ha deciso: non avrà la stessa abitazione di cinque anni fa, con affaccio sullo Stadio Olimpico e nel cuore del quartiere Santa Rita, molto torinese. Ha scelto di passare dall'altra parte, dove abitano tanti giocatori della Juve e non solo. Avrà l'affaccio su tutta la città, altro che sulla casa del Toro.



LA SCELTA - Un'altra notizia, ancora un avvicinamento abbastanza marcato. Manca solo la firma sul contratto, che sarà probabilmente un quadriennale. I dubbi ormai sono dissipati completamente, nel 2022-2023 sarà certamente un giocatore della Juventus, la decisione per lui è presa. Così, ha iniziato a studiare la città per capire dove potrebbe abitare in caso di definizione dell'accordo con i bianconeri. Quasi sicuramente, guarderà tutti dall'alto verso il basso. In una casa alla Cristiano, dritto in collina.