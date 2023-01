L'infortunio a inizio luglio, la rottura del menisco. Terapia conservativa fallita, intervento chirurgico a inizio settembre. L'ennesima, dopo quelle a Manchester, per il centrocampista francese Paul. Il giocatore però, stando a quanto riferisce Tuttosport, non vede l'ora di ritornare in campo, per fornire maggiore esperienza e qualità nel centrocampo di Massimiliano Allegri.- Inizialmente Paul sarebbe dovuto rientrare a, tutto lasciava presagire alla gara di questo venerdì contro il Napoli, poi i tempi si sono ulteriormente dilatati e nonostante Paul stia meglio, la Juventus auspica di vederlo in campo a fine gennaio. Nel frattempo però Paul inizia a godersi i suoi compagni. Infatti, in occasione del compleanno del primogenitoche ha compiuto 4 anni lo scorso 5 gennaio, il francese ha organizzato unacon una ventina di persone. Tra queste invitati anche i compagni di squadra Cuadrado, Danilo, Alex Sandro, Di Maria e Paredes, con le rispettive famiglie, e anche i single McKennie e Kean. Paul scalpita, non vede l'ora di rientrare. Nel frattempo però inizia a costruire legami con i compagni, con la volontà di tornare presto ed essere un leader.