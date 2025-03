Pogba, futuro al Marsiglia? Il presidente Longoria rompe il silenzio

Getty Images

"Abbiamo avuto delle conversazioni, ma credevamo che il suo inserimento in questa stagione avrebbe potuto essere controproducente. In estate vedremo…". Così, presidente del, ha chiuso le porte a un possibile ingaggio in questa fase di, ex giocatore dellache nelle scorse settimane è tornato "su piazza", disponibile a parametro zero, dopo la fine del suo periodo di squalifica per il caso doping (gli fu riscontrata la positività al testosterone nella prima giornata della stagione 2023/24, al termine della partita contro l'Udinese). Non sarà l'OL, dunque, a dare una nuova possibilità al Polpo, o almeno non adesso.

Da quanto non gioca Pogba

Dove può andare

Lo stop forzato del classe 1993 si è ufficialmente concluso l'11 marzo. La sua ultima partita risale a settembre 2023, dopodiché per lui è scattata la squalifica che, inizialmente di quattro anni, è stata in seguito ridotta a 18 mesi grazie al ricorso al TAS di Losanna.Al di là delle voci relative al Marsiglia, già nelle scorse settimane si è detto che l'ipotesi più concreta per il suo futuro è quella che porta negli Stati Uniti, dove potrebbe accoglierlo l'di Lionel Messi, Luis Suarez e Sergio Busquets. Pogba è stato più volte avvistato nella città della Florida, dove ha una casa e dove ha anche avuto un incontro con David Beckham, proprietario del club, alimentando le voci di un possibile trasferimento in MLS.