In una stagione complicatissima per il Manchester United, Paul Pogba è finito spesso e volentieri al centro delle critiche di tifosi e addetti ai lavori. Ma l’annata del centrocampista, obiettivo primario della Juventus, è stata davvero un flop?



I NUMERI DI POGBA - Tra il difficile periodo agli ordini di Mourinho e la parziale rinascita agli ordini di Solskjaer, Pogba ha collezionato ben 16 gol e 11 assist in tutte le competizioni del 2018-19 (su 47 presenze totali). Insomma, la stagione appena conclusa è stata la più prolifica per il “Polpo” dal punto di vista realizzativo. Ma ci sono anche altri numeri che evidenziano l’importanza del francese: 2,2 tiri in media a partita, 83% di passaggi andati a buon fine e 65% di dribbling riusciti. Mica male in un anno nel quale lo United è andato a picco...