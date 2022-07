Come racconta Gazzetta, pernel primo pomeriggio è attesa la firma sul contratto triennale da 8 milioni a stagione più bonus. E, un po’ come per Di Maria ieri, l’ufficialità in serata e probabilmente le prime parole da juventino 2.0. Anche se un’anticipazione l’ha già data appena dopo l’atterraggio a Caselle: "Non vedo l’ora di ricominciare e indossare ancora la maglia della Juventus. Ancora, ancora...". Riuscirà Pogba a riportare indietro le lancette del tempo?