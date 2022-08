C'era bisogno di fiducia e un po' ne porta anche. Il francese continua il recupero tra Continassa, JMedical e preparatore personale: il problema al ginocchio è un compano di viaggio a cui si sta abituando, il francese, e lentamente allontanando. Dolore, ecco, non ce n'è più. Ma serve rientrare a correre, tornare quanto prima a sentire le sensazioni reali in campo. Lo farà a partire da lunedì, per poi capire effettivamente se potrà rientrare con la Salernitana. L'11 settembre è la data cerchiata in rosso, e da tutti: allenatore, giocatore, compagni, ambiente intero.La fiducia è un conto, i piani per il futuro sono tutt'altro. Questi ultimi sono essenzialmente subordinati alle sensazioni di Paul, al test atletico che dovrà necessariamente fare una volta ritornato in campo. Fiducia, sì, ce n'è sempre. Ma la decisione di non operarsi lascia comunque sensazioni a metà, un percorso con qualche dosso necessario. Inizierà dal lavoro individuale; superato questo step, proseguirà con un rientro graduale verso la normalità, cioè il gruppo. "Niente trionfalismi", direbbe Allegri. Neanche per Paul.