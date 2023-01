Come racconta l'edizione odierna di Tuttosport, nei giorni scorsi Paulha organizzato una festa presso la sua casa di Torino per il quartodel figlio Labile Shakur: tra gli invitati anche i compagni di squadra dellaCuadrado, Danilo, Alex Sandro, Di Maria e Paredes con le rispettive famiglie, ma anche i single McKennie e Kean. Un'occasione, per il Polpo, per iniziare a costruire legami con i giocatori bianconeri, con la volontà di tornare presto in campo insieme a loro ed essere finalmente il leader tanto atteso.