In Premier League il Manchester United sta lottando per un piazzamento che valga la qualificazione alla prossima Champions League. Vincere oggi contro il West Ham sarebbe stato un passo fondamentale per tenere alle spalle Chelsea e Leicester. A Old Trafford è però finita 1-1 "grazie" a un calcio di rigore per gli Hammers causato da un vistoso fallo di mano di Paul Pogba. Il centrocampista francese, rimasto sempre nel cuore degli juventini dopo la sua esperienza di quattro anni in bianconero, ha manifestato più volte nel post-Covid il suo entusiasmo per il clima che sta vivendo a Manchester, la sintonia coi compagni, l'intesa con Bruno Fernandes e il rapporto in ascesa con mister Solskjaer. Tuttavia oggi è incappato in un'ingenuità che ha suscitato le ire dei tifosi dei Red Devils.

'FARE CASSA' - Alcuni lo accusano di essere inutile, altri lo definiscono "un cesso", c'è chi ironicamente fa notare come abbia... letteralmente "preso in mano" la gara. Spunta anche impietoso un video in cui si vede Antonio, l'attaccante del West Ham che ha trasformato il penalty, prendere un po' in giro la "parata" del francese davanti ai suoi stessi occhi. E c'è chi se la prende pure con un ex compagno di squadra di Pogba, Patrice Evra, che dopo il match ha twittato in difesa del connazionale.

PAROLA ALLA DIFESA - Va detto che parecchi tifosi difendono Pogba, giustificandolo alla luce del recente infortunio e dichiarandosi certi che avrà la mentalità giusta per riprendersi. Chissà come la penseranno i molti juventini che hanno spesso rimpianto l'attuale centrocampista dello United...